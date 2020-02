MHSC – ASSE (1-0) : Puel s’agace du manque d’efficacité et promet une réaction

true

L’ASSE revient de Montpellier avec une nouvelle défaite dans les valises (0-1), un constat forcément inquiétant alors que les Verts pointent à la 16e place de Ligue 1. Claude Puel, le coach stéphanois, était forcément frustré par le scénario de la rencontre.

Une frustration d’autant plus valable que les Verts ont montré de bonnes choses après l’expulsion de Sambia, sans pouvoir concrétiser. « On doit prendre les points et on ne les prend pas. On aurait dû prendre au moins un point. A chaque match, il va falloir batailler. On a eu beaucoup d’opportunités. Le match doit etre pratiquement plié à la mi-temps pour nous. On est dans une spirale difficile, on a besoin de confiance et il faut aller la chercher. Sur des contrôles ou des frappes on doit faire beaucoup mieux », a déclaré Puel dans des propos relayés par France Bleu et le Progrès.

Pourtant, Puel a tout tenté avec un changement tactique à la pause qui a failli payer. « On change d’organisation pour plus peser sur Montpellier. Nous sommes passés en 4-4-2 pour apporter plus de percussion et mettre Denis dans l’axe afin qu’il puisse plonger dans les espaces avec Loïs. Montpellier s’est recroquevillé », a souligné Puel. Le coach stéphanois espère désormais que ses joueurs ne seront pas trop touchés, et attend un rebond rapide. « Les joueurs sont frustrés oui, abattus j’espère que non. Et on va réagir. »