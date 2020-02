Montpellier – ASSE (1-0) : qui a plongé, qui a surnagé chez les Verts ?

true

RUFFIER (4)

En ce moment, il ne fait plus beaucoup d’arrêts. Comme lors des matches précédents, il a été battu sur la première frappe cadrée montpelliéraine. Mais le coup de tête d’Andy Delort était difficile à aller chercher. La seule frappe cadrée du MHSC.

FOFANA (5)

Devancé par Delort sur le but du MHSC, il a débuté en défense centrale avant de jouer latéral droit en deuxième mi-temps, quand Puel a réorganisé l’équipe, à 11 contre 10. Mais on a pu constater qu’il était bien plus à l’aise dans l’axe.

PERRIN (6)

Au cœur de la défense à trois, le capitaine des Verts a livré un bon match. Il a gagné la quasi totalité de ses duels et a contré un ciseau retourné de Delort (36e).

SALIBA (6)

Lui aussi a été costaud. Une bonne intervention devant Delort (16e). Une ou deux relances râtées mais après sa prestation décevante à Metz, il s’est bien ressaisi, comme contre l’OM.

MACON (5), puis HONORAT

Pour son baptême du feu en L1, Maçon a allumé la première mèche (6e). Il a pris le match par le bon bout, dans un rôle de piston qui semble bien lui aller, avant d’être repositionné ailier et de céder sa place à HONORAT, auteur de deux-trois bons centres.

CABAYE (5,5)

L’ancien lillois a fait son match. Il a été présent au pressing et a su trouver les joueurs offensifs. Mais comme souvent quand il est sur le terrain, l’équipe a encore perdu…

AHOLOU (4)

Malgré son entrée râtée contre l’OM, Puel l’a préféré à M’Vila et Diousse. Mais il a encore déçu. Une frappe dans les nuages (77e) et un manque de consistance dans les duels. Souvent par terre.

TRAUCO (4), puis ABI

Trauco a buté sur Rulli (19e) avant de laisser Sambia centrer sur l’ouverture du score de Delort. Remplacé par ABI, quand Puel a joué son va-tout. En vain.

BOUDEBOUZ (5,5)

Pour son premier match de l’année, l’Algérien avait à cœur de briller à la Mosson, un stade qu’il connait bien. Entreprenant, il a bien orchestré le jeu avant de baisser le pied en seconde mi-temps. A l’origine des meilleures occasions stéphanoises, comme cette ouverture pour Bouanga (35e) et ce centre en retrait pour Diony (68e).

BOUANGA (3)

Un bon décalage pour Trauco (19e). Mais après avoir fait expulser Sambia (41e), l’ancien nîmois a tout râté, avec un face à face perdu avec Rulli (35e) et un contrôle trop long au moment de défier à nouveau le portier argentin (45e). Fâché avec ses pieds. Son plus mauvais match depuis qu’il a rejoint l’ASSE.

DIONY (6), puis EDMILSON

En pointe, Diony a confirmé ses bonnes dispositions. Il a pesé. Un super service pour Bouanga sur l’action où Sambia se fait expulser (25e), une ouverture gâchée par Bouanga (45e) et une volée qui a inquiété une dernière fois Rulli (68e) avant d’être remplacé par EDMILSON, qui a fini le match latéral gauche, si l’on a bien compris le coaching de Puel…

ASSE

Et une défaite de plus pour les Verts… Entreprenants au coup d’envoi, les hommes de Puel ont manqué d’efficacité avant de céder sur la première occasion montpelliéraine. Puis de faire preuve d’une stérilité forcément inquiétante alors qu’ils ont joué à 11 contre 10 pendant plus d’une mi-temps.