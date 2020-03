OL – ASSE (2-0) : Puel, frustré par le derby, prévient ses joueurs avant le Stade Rennais

true

L’ASSE était loin de partir favori lors de ce derby face à l’OL. La hiérarchie a donc été respectée avec la victoire des Gones (2-0). Le contenu a validé la supériorité lyonnaise comme l’a reconnu Claude Puel après la rencontre. Dans des propos relayés par l’Equipe, l’entraîneur des Verts a concédé une défaite « logique sur le papier ».

La faute notamment à une entame de match totalement manquée que Puel a tenté d’expliquer devant la presse. « On était inhibés je pense. On était en bloc, mais quand on a récupéré des ballons, on a manqué de maîtrise et on les a trop vite perdus », a regretté Puel. Le coach des Verts a toutefois apprécié la réaction de ses hommes après la pause. « La leçon de ces 45 minutes, c’est qu’on est capable de montrer un autre visage. »

Désormais pour les Verts, place à la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais. Et le coach stéphanois a d’ores et déjà prévenu ses joueurs qu’une entame identique était interdite. « C’est sûr qu’il y a beaucoup de déception mais il faut repartir et regarder devant pour cette demi-finale super importante qui arrive jeudi. Il faut se servir de ce qu’on a vu ce soir pour mieux démarrer jeudi et se donner les moyens d’être acteurs. Car subir comme ça, ce n’est pas possible », a conclu Puel.