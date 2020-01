Paris FC – ASSE (2-3) : un Vert a marqué des points à Charléty, un autre en a perdu

true

L’ASSE a assuré l’essentiel samedi en s’imposant sur le terrain du Paris FC, après avoir été menées deux fois au score. Dans ce match, Mathieu Debuchy a inscrit le but de la victoire après avoir délivré une passe décisive à Charles Abi, et Arnaud Nordin a délivré deux passes décisives pour Wahbi Khazri et Debuchy. Mais Franck Honorat s’est mis en évidence lui aussi.

Aholou a encore déçu

L’ancien clermontois est entré en jeu à Charléty alors que l’ASSE était menée et elle a renversé le match. Il n’y a pas été étranger avec sa vitesse, ses centres côté droit. Nul doute qu’il a marqué des points. Ce n’est sans doute pas le cas de Jean-Eudes Aholou. On n’avait pas revu l’ancien strasbourgeois depuis son expulsion contre le PSG (0-4), à Geoffroy-Guichard, fin décembre. Et à Charléty, une fois de plus, il a déçu, et Puel l’a remplacé juste après le deuxième but parisien par Honorat. La suite, on la connait…