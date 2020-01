Paris FC – ASSE : Yohan Cabaye tire la sonnette d’alarme avant la Coupe de France

true

But : Yohan, comment avez-vous vécu cette première partie de saison de l’ASSE ?

Yohan CABAYE : C’était compliqué. Je me suis blessé, je suis resté deux mois sans jouer. Mais je me suis bien soigné. Les vacances m’ont permis de couper. Je suis bien revenu. Ça m’a fait du bien de pouvoir faire deux matches entiers. Ça faisait longtemps que ça ne m’étais pas arrivé. Je me sens bien.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés ?

Avoir beaucoup plus de temps de jeu qu’en début de saison. Là, j’en ai. J’espère que ça va continuer comme ça.

Il y a beaucoup de rotations avec Claude Puel…

Oui. Il fait jouer les jeunes. Il faut dire aussi qu’il y a beaucoup de matches et de blessés. Mais c’est sa marque de fabrique. Il est fidèle à sa réputation !

A-t-il changé depuis Lille, où vous l’aviez côtoyé ?

Non.

🛫 #PFCASSE, un déplacement qui n’est pas pour déplaire à @NordinArnaud, natif de la capitale ! pic.twitter.com/NMmsdej2eG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 janvier 2020

L’équipe a enchaîné les mauvais résultats en ce début d’année…

La fin d’année n’avait pas été facile non plus. Mais on travaille énormément pour retrouver le chemin de la victoire, pour retrouver plus de confiance.

Y a-t-il de l’inquiétude dans le groupe ?

Non, pas plus que ça. On est conscients de la situation mais on vit très bien ensemble. On travaille bien.

Que faut-il faire pour inverser la tendance ?

Il faut en faire plus, notamment au niveau technique. Etre plus efficaces. Rester unis aussi, solidaires, et jouer libérés, tenter des choses. La confiance, c’est très important. Elle chute quand on a une série de mauvais résultats, c’est normal. Mais il ne faut pas baisser les bras et faire ce qu’il faut pour que ça tourne en notre faveur.

A quel match vous attendez-vous ce samedi au Paris FC ?

A un match compliqué, engagé. Il faudra une grande détermination. L’envie est là. A nous d’être prêts. On a vu avec Bordeaux que sur un match, tout le monde peut passer à la trappe.

Que savez-vous du Paris FC ?

Je connais bien Jérémy Ménez, Pitroipa aussi. Et le coach René Girard, un très bon coach. C’est une équipe qui voudra profiter de la Coupe de France pour sortir la tête de l’eau. Elle voudra reprendre confiance. Comme nous.