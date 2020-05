PSG, LOSC, ASSE – INFO BUT Mercato : Aouchiche a fait marche arrière avec les Verts

true

En fin de contrat au PSG, Adil Aouchiche a failli signer à l’ASSE il y a quelques jours avant de se donner un temps de réflexion supplémentaire.

Barré du côté du PSG dans un secteur offensif bien fourni, Adil Aouchiche (17 ans) est libre de signer où il le souhaite cet été. Et selon nos informations, le jeune milieu offensif, séduit par le projet de Claude Puel, était en passe de donner son accord pour rejoindre l’ASSE il y a seulement quelques jours.

Mais c’est alors que les dirigeants stéphanois étaient en train de faire rédiger son contrat que le joueur a finalement décidé de se donner un peu plus de temps. Très convoité, Aouchiche aurait subitement fait grimper les enchères en demandant une grosse prime à la signature, de l’ordre de 4 M€. Une somme que l’ASSE ne peut se permettre de verser en l’état actuel de ses finances.

Les Verts ont moins d’illusions

Et si le dossier Aouchiche n’a pas été abandonné, les Verts se feraient de moins en moins d’illusions, le LOSC, le Stade Rennais, le Fiorentina et un club allemand, notamment, s’étant mis sur les rangs, avec des moyens plus importants pour attirer le Ballon d’argent du dernier Mondial U17.