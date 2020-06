ASSE, LOSC, PSG – Mercato : pourquoi les Verts sont la destination parfaite pour Aouchiche

true

En contacts avec les Verts, Aouchiche a été vanté par le sélectionneur Jean-Claude Giuntini. L’ASSE lui parait être un « club intéressant » dans sa situation.

Adis Aouichiche (17 ans) est le serpent de mer du début de mercato de l’ASSE. Pisté par les Verts, l’élégant meneur de jeu est en fin de contrat avec le PSG. Son club formateur essaye de lui faire parapher son premier contrat professionnel. En vain, pour le moment. Son grand talent attire les intérêts d’écuries étrangères et françaises.

Parmi elles, l’ASSE est très active. Piste validée par Claude Puel, le milieu de terrain offensif a visité l’Étrat, le camp d’entraînement. Sur France Bleu, Jean-Claude Giutini a vanté les qualités d’Adil Aouichiche. Le sélectionneur de l’équipe de France moins de 18 ans a eu l’espoir sous ses ordres lors du dernier Mondial de la catégorie U17. Aouichiche avait terminé le tournoi avec le trophée de deuxième meilleur joueur de la compétition. Giuntini décrit le profil du jeune homme: « C’est un milieu pas loin de la zone de finition. C’est un poste qui lui convient bien puisqu’il est à la fois capable de participer à l’élaboration des attaques mais aussi à la finition. C’est un joueur qui a beaucoup d’activité et qui est capable de faire la différence. C’est un joueurs complet et efficace. »

« L’ASSE est intéressant pour lui »

Invité à répondre aux rumeurs l’envoyant dans le Forez, Giutini s’est exprimé sans langue de bois : « On a discuté à bâtons rompus pendant la coupe du Monde. Puis dernièrement, par texto. Je pense que l’ASSE est intéressant pour lui, pour avoir un temps de jeu garanti et plus conséquent qu’au PSG. On connait Saint-Etienne, l’attachement du public, un environnement positif. »

Le formateur met également en avant la personnalité de Claude Puel. Le coach de l’ASSE a fait éclore au haut niveau beaucoup de jeunes pousses : « Et puis, il y a la personnalité de Claude Puel. Le manager des Verts est attentif à l’éclosion de joueurs en devenir. Il est capable de mettre en valeur le potentiel d’un joueur et le faire entrer dans l’équipe pro. Il y a donc beaucoup de conditions réunies pour qu’il puisse s’exprimer. »

Enfin, Giuntini a donné un conseil à Adil Aouichiche pour son avenir : « C’est un garçon intelligent et posé, qui est à l’écoute. Je lui ai dit que même avec plus du temps jeu il serait difficile de s’imposer en Ligue 1, encore que… Je lui ai dit aussi de garder la tête sur les épaules. Même si ces sollicitations, il les mérite en ayant brillé sur les dernières compétitions. »