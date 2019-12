RC Strasbourg – ASSE (2-1) : qui a coulé, qui a surnagé chez les Verts ?

true

L’ASSE a bouclé son année 2019 par une 4e défaite en 5 matches, à Strasbourg. Voici nos notes pour les hommes de Claude Puel.

RUFFIER (4)

Capitaine, le gardien des Verts a été surpris par la tête d’Ajorque et il a perdu son face à face avec Thomasson sur le deuxième but strasbourgeois. Une soirée frustrante pour lui car il n’a pas eu grand-chose à faire.

DEBUCHY (5)

Défenseur central, il a glissé à droite quand Puel a réorganisé l’équipe à l’entrée en jeu de Beric. Un match neutre.

M’VILA (4,5)

Il a joué en défense centrale, comme à Wolfsburg (0-1), avec une deuxième défaite à la clé. Il n’est pas intervenu sur les deux buts. Un bon retour pour contrer Thomasson, sur un tir relâché par Ruffier (88e).

FOFANA (6)

Le meilleur joueur stéphanois de la rencontre, même s’il a couvert Thomasson sur le 2e but du Racing. Agressif, il a gagné la plupart de ses duels et n’a pas hésité à remonter le ballon. De l’envie à revendre, au sein d’une équipe hélas bien plus molle et morne.

PALENCIA (3), puis ABI

Sur son couloir droit, Palencia a encore déçu. Il a laissé Caci centrer sur le but d’Ajorque et n’a rien apporté offensivement. Remplacé par ABI, qui a provoqué le penalty transformé par Boudebouz.

CAMARA (4)

Un match besogneux. Il s’est bien battu, comme toujours. Mais il a eu du déchet et n’a gagné que 9 ballons.

YOUSSOUF (4), puis PERRIN

Youssouf, émoussé, n’a gagné que 7 ballons avant de sortir sur blessure. Remplacé par PERRIN, que Puel avait donc préféré laisser sur le banc au coup d’envoi…

TRAUCO (5,5)

Le Péruvien a gagné 19 ballons, là où Palencia, dans l’autre couloir, n’en a gagné que 3. Bien plus actif que l’Espagnol, il n’a pas démérité. Mais son meilleur match de cette fin d’année, c’était contre Nice (4-1), dans une défense à quatre. A méditer ?

BOUDEBOUZ (4), puis BERIC

Incapable de prendre le jeu à son compte, Boudebouz a sauvé son match en transformant son penalty, avant d’être remplacé par BERIC, dangereux d’entrée sur un débordement (77e), avant de disparaître.

BENKHEDIM (5)

Dans la foulée de son bon match à Nîmes (2-1), le jeune milieu offensif a vécu sa première titularisation en L1. Il a gratté 14 ballons, c’est presque autant que le duo de récupérateurs derrière lui, mais en a perdu 22. Noyé dans la masse.

NORDIN (5,5)

Isolé en pointe, le petit attaquant a fait ce qu’il a pu. Il a provoqué des coups francs et aurait pu obtenir un penalty pour une charge de Koné (56e). Le Vert le plus dangereux, et de loin.

ASSE

Très amoindris et très défensifs, les Verts sont sortis de leur torpeur à 2-0 pour le Racing. C’était un peu tard, malgré les efforts de Nordin et la bonne entrée d’Abi.