Stade de Reims – RC Strasbourg : Will Still pousse un gros coup de gueule

Le RC Strasbourg a fait une belle opération dans la course au maintien en allant s'imposer en début d'après-midi sur la pelouse de Reims (2-0) grâce à un doublé d'Habib Diallo. L'attaquant sénégalais a ouvert le score après 13 secondes de jeu et cela n'a pas plu du tout à Will Still, le coach rémois.

« Tu ne peux pas te permettre d’encaisser un but après 13 secondes »

«On est tombés dans un piège à con, a commenté le Belge. Quand tu encaisses un but après 13 secondes, c’est qu’il y a un problème... Tu ne peux pas te permettre d’encaisser un but après 13 secondes... » Et à lui d'ajouter : « On savait très bien ce qu’ils allaient nous proposer et on est tombés dedans comme des cons. C’est très difficile de te remettre dans un match quand tu prends un but aussi tôt. Et une fois que t’es mené 2-0 face à une équipe avec de la qualité, c’est mission impossible».