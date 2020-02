Stade Rennais : un coup du sort inespéré à Toulouse ?

true

Déjà privé de Lovre Kalinic (cuisse), le Toulouse FC fait face à deux incertitudes au poste de gardien de but avant la réception du Stade Rennais (samedi, 20h).

Les galères se poursuivent pour le Toulouse FC. Alors que le Croate Lovre Kalinic est out pour plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, Baptiste Reynet et Mauro Goicoechea sont incertains pour la réception du Stade Rennais de demain (20h) pour le compte de la 27e journée de L1.

Le premier, qui a repris l’entraînement hier matin, se remet à peine d’une blessure aux ischio-jambiers et le second est gêné par un torticolis, comme l’a annoncé le club hier. « Baptiste Reynet a repris jeudi matin. On fera un dernier point vendredi. Nous ferons également un test avec Mauro Goicoechea, qui a été embêté par un torticolis en début de semaine », a commenté Denis Zanko en conférence de presse.

Le néophyte Bloch lancé contre le Stade Rennais ?

Si les deux joueurs du Téfécé étaient amenés à déclarer forfait, le quatrième gardien Florentin Bloch (19 ans), sur le banc à Lille (0-3) samedi dernier, pourrait alors être titularisé dans le but.