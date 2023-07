Coup de théâtre pour Bourigeaud, Strasbourg contrarie encore Lens, une recrue à Nice avant Simon ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Stade Rennais : vers une nouvelle prolongation de Bourigeaud ?

Mohamed Toubache-Ter a laissé entendre que l’ailier droit du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud, allait prolonger son contrat avec le club Rouge et Noir. « Annonce imminente du côté des Bourigeaud », a fait savoir l’insider sur Twitter avant de préciser dans son tweet et en commentaire qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle pour les Rennais. En septembre dernier, l’ancien Lensois avait déjà prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 avec Rennes.

OGC Nice : la première recrue estivale connue ?

Alors qu’ils très pourraient prochainement formuler une offre de 5 millions d’euros à leurs homologues du FC Nantes pour recruter Moses Simon, les dirigeants de l’OGC Nice seraient tout proches de boucler l’arrivée du latéral droit de Twente, Joshua Brenet, puisque ça chaufferait pour son arrivée au Gym, toujours d’après Mohamed Toubache-Ter.

RC Strasbourg : après Bakwa, le RCSA contrarie le RC Lens avec Koita

Alors que le RC Strasbourg a officialisé ce dimanche soir la nomination de Patrick Vieira comme nouvel entraîneur, le club alsacien avancerait bien pour la signature de l'attaquant du RB Salzbourg, Sekou Koita, d'après L'Équipe. Après l'ailier gauche des Girondins de Bordeaux, Dilane Bakwa, c'est donc une deuxième cible que se batailleraient le RCSA et le RC Lens sur le marché des transferts cet été.

LOSC : coup dur pour Diakité

Touché à l'épaule depuis ce samedi, le latéral droit du LOSC, Bafodé Diakité, a été contraint de déclarer forfait avec les Bleuets pour le quart de finale de l'Euro Espoirs 2023 contre l'Ukraine.

Montpellier : un gardien en approche !

Si l'on en croit les informations du média bosnien Faktor, Montpellier, en quête d'un portier cet été pour combler les départs de Matis Carvalho et de Bingourou Kamara, serait proche de signer le gardien bosnien du FK Sarajevo, Belmin Dizdarevic.

Lorient : un Camerounais va signer, Soumano a la cote

Alors qu'ils poussent pour recruter définitivement Romain Faivre, prêté sans option d’achat lors de la deuxième partie de saison par l'OL, les dirigeants de Lorient devraient bientôt enregistrer l’arrivée du jeune milieu de terrain camerounais, Arthur Avom Ebong, selon les informations de Ouest-France. Le quotidien régional ajoute que plusieurs écuries de Ligue 2 ont manifesté un intérêt concret pour le jeune buteur Sambou Soumano : Rodez, Grenoble, Quevilly Rouen Métropole et l’US Concarneau, fraîchement promue dans l’antichambre de l’élite. Le FCL serait favorable à lui donner encore du temps de jeu à l’étage inférieur la saison prochaine. Régis Le Bris, lui, est absent à la reprise de l'entraînement ce jour !

RC Strasbourg : Vieira n’arrive pas seul

Officialisé hier soir par le RC Strasbourg, Patrick Vieira sera présent au centre d’entraînement avec une partie d’un staff qui doit encore être complété. À son côté, son adjoint historique Kristian Wilson, qui le secondait déjà lors de sa première expérience sur un banc, au New York City FC (2016-2018) avant de le suivre à Nice et à Crystal Palace. D’après L’Équipe, deux arrivées supplémentaires sont attendues, dont celle d’un autre adjoint, pour venir travailler de concert avec les « historiques », le médecin Jean-Marc Kuentz, le coach des gardiens Stéphane Cassard et le préparateur physique Guillaume Jahier. « Aujourd’hui, un nouveau cycle commence pour le Racing et c’est excitant pour un entraîneur de pouvoir construire quelque chose tout en s’appuyant sur les valeurs qui font la force d’un club », a déclaré Vieira, qui sera présenté à la presse dans la journée.

AS Monaco : Pléa valide l’arrivée d’Hütter

Prochain entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter reste peu connu en France. Alassane Pléa, qui l’a côtoyé du côté du Borussia Mönchengladbach, en dit plus sur son profil et ses intention de jeu. « C’est quelqu’un de très bien, de très cool avec ses joueurs. Il provoque toujours la discussion, il aime savoir ce qu’on ressent et ce qu’on veut, il parlait beaucoup avec nous durant les séances vidéo, explique l’attaquant international à L’Équipe. Il veut des milieux agressifs à la perte du ballon, avec une grande qualité de passe pour ouvrir sur les pistons. Il nous laissait beaucoup de liberté devant mais il voulait qu’on presse à la perte du ballon. Les séances étaient intenses et ludiques. Adi est un très bon coach et un bon gars, j’ai regretté son départ. »

LOSC : David encore courtisé, Ngonge dans le viseur ?

Alors que deux nouveaux prétendants sont arrivés pour Jonathn David (Juve en cas de départ de Vlahovic et West Ham), Ignazio Genuardi nous apprend que le LOSC serait sur Cyrile Ngonge. Âgé de 23 ans, l'ailier belge évolue à l'Hellas Vérone et a une valeur marchande de 2 millions d'euros. Auteur de cinq buts cette saison en Serie A, l'intéressé est courtisé par plusieurs clubs européens.

Girondins de Bordeaux : Elis blessé de longue durée ?

Comme craint après son match avec la sélection, Alberth Elis s’est fracturé le bras. Selon Girondinfos, l’attaquant des Girondins de Bordeaux a été opéré et sera indisponible entre 6 à 8 semaines ! Un sacré coup dur pour David Guion pour débuter la saison.

