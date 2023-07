RC Lens - Mercato : Strasbourg vise une piste des Sang et Or en cas de départ d'Habib Diarra

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Si le RC Strasbourg fait aujourd'hui tout pour empêcher le départ de son milieu Habib Diarra (19 ans) au RC Lens, le club alsacien prépare quand même une alternative dans l'éventualité où les Sang et Or faisaient sauter la banque (plus de 20 M€) pour l'international U19.

Dilane Bakwa visé par Strasbourg

D'après L'Equipe, le RCSA regarde en Ligue 2 du côté des Girondins de Bordeaux avec l'excellent Dilane Bakwa (20 ans). Un ailier dont le nom a circulé au début de l'été au Stade Rennais... et au RC Lens justement.

Reste que, comme avec les Sang et Or pour Diarra, le nouveau club de Todd Boehly (BlueCo) devra exploser son record de transfert s'il veut attirer Dilane Bakwa. Gérard Lopez a beau avoir ouvert la porte à une vente de Bakwa, il faudra quand même débourser entre 12 et 15 M€, en réinvestissant une grosse partie de l'argent récolté sur Diarra, pour le faire signer.

