FC Barcelone : Williams, Araujo, Fati… Deco évoque le mercato

Dans une interview au quotidien espagnol La Vanguardia, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, est longuement revenu sur le mercato en cours. Morceaux choisis.

Nico Williams

« Tout joueur qui souhaite rejoindre Barcelone doit d’abord croire au projet. Le transfert de Nico n’a pas abouti la saison dernière, même si, à mon avis, notre priorité absolue à l’époque était Olmo. Nico, comme d’autres joueurs, manifeste désormais une forte envie de venir et si les conditions sont réunies dans son cas, nous essaierons certainement de finaliser l’accord. Son amitié avec Lamine (Yamal) n’a pas pesé car son nom était déjà évoqué la saison dernière, et l’idée de le recruter a toujours été présente. Leur amitié est un plus, mais on ne donne pas carte blanche à un joueur simplement pour des raisons personnelles. Ce n’est pas un club pour les amis ; on est là pour travailler et gagner. S’il y a une bonne alchimie, c’est parfait. Ce qui compte vraiment, c’est qu’un joueur corresponde à la philosophie et aux idées que nous recherchons. »

Ansu Fati

« Avec son âge et sa carrière, Ansu Fati ne peut pas rester sans jouer. S’il part, ce sera en prêt. Il a 23 ans, mais on parle de lui comme s’il en avait 30. Il a encore beaucoup à apprendre. »

Joan Garcia

« L’année dernière et l’année précédente, Ter Stegen était blessé et nous n’avions qu’Inaki Pena. Nous avons de bons gardiens de but issus du centre de formation, mais ils sont très jeunes. Nous avons fait appel à Szczesny, qui a réalisé une performance spectaculaire. Liverpool avait Alisson, 32 ans, et ils ont recruté l’un des meilleurs de la Liga, Mamardashvili, 24 ans. L’Espanyol est en colère ? Nous n’avons jamais parlé à Joan avant la fin de la Liga. Nous avons parlé à son agent pour lui dire que si le joueur laissait la porte ouverte au Barça, nous aimerions lui parler. Et c’est ce qui s’est passé. Nous l’avons rencontré et lui avons expliqué l’idée. Nous n’avons pas eu à le convaincre. »

Frenkie De Jong

« C’est le De Jong que nous voulons. Nous voulons qu’il reste avec nous. Il lui reste un an et nous allons analyser la situation sereinement. »

Ronald Araujo

« Nous voulons améliorer l’équipe, pas la dégrader. S’il part, nous perdrons un élément important. Il a connu une saison difficile, avec des critiques injustes. C’est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il ne veut pas partir. Il veut retrouver son meilleur niveau. »