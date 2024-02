Theate fait une mise au point au Mercato, ça chauffe avant le derby Nice - Monaco

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Stade Rennais : Arthur Theate fait une mise au point sur le Mercato

Cité comme possible partant de l’hiver au Stade Rennais, Arthur Theate a remis les points sur les « i » en conférence de presse avant le déplacement au Havre : « Ce qui est bien, c’est que c’est derrière. J’avais à cœur de rester à Rennes. Que mon nom a circulé en Italie, c’est autre chose, mais on va aller en Italie avec Rennes, donc je suis très content (…) Déjà l’été dernier, j’avais entendu que je voulais partir du club, cela n’a pas été le cas. Je n’avais pas encore fait deux ans dans un club et je suis très content de faire deux ans voire plus avec le club, je suis très heureux d’être ici ».

AS Monaco : sous pression avant Nice, Adi Hütter ne se sent pas en danger

Eliminé de la Coupe de France par Rouen (National 1) sous les yeux de son patron Dmitry Rybolovlev, Adi Hütter a bien conscient d’être sous pression à l’AS Monaco avant le derby de dimanche soir (20h45) sur le terrain de l’OGC Nice.

« On a parlé après le match, avec Thiago (Scuro, le directeur général) et moi. Il voulait avoir des informations, avoir mon opinion sur le match. C'est clair que tout le monde était déçu du résultat et de sortir de cette compétition. Il m'a accordé son soutien bien sûr, mais tout le monde était déçu », a fait savoir l’Autrichien qui ne se sent pas sur la sellette pour autant : « Pour moi, c'est normal que beaucoup de monde critique. On doit montrer notre réaction. Je crois en mes joueurs, je leur fais confiance. On doit passer outre cette pression et montrer cela aux gens dimanche soir ».

MHSC : Al-Tamari dans le viseur de Liverpool

Actuellement à la Coupe d’Asie où il a été exceptionnel avec la Jordanie, Mousa Al-Tamari (26 ans) pourrait ne pas faire de vieux os à Montpellier. Arrivé libre l’été dernier en provenance de Louvain (D1 belge), le « Messi jordanien » serait suivi de près par les recruteurs de Liverpool selon la presse anglaise citée par L’Equipe.

