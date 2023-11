Le LOSC a ciblé le successeur de David, Genesio sous pression à Rennes, Nice à la sauce PSG ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Conflit israélo-palestinien : comme Atal, Anwar El Ghazi (ex-LOSC) sur la sellette à Mayence

Après Youcef Atal, mis à pied par l’OGC Nice et sanctionné de sept matchs de suspension par la LFP pour avoir brièvement relayé un message à caractère antisémite sur le conflit israélo-palestinien, une affaire similaire a éclaté en Bundesliga avec l’ancien joueur du LOSC Anwar El Ghazi (Mayence).

Mis à pied puis réintégré après avoir parlé à la direction du club et avoir effacé un post sur Instagram, l’ailier néerlandais n’a pas apprécié la manière dont Mayence a justifié sa réintégration et l’a fait savoir ce mercredi sur les réseaux sociaux : « Ma position reste la même qu’elle était lorsque cela a commencé. Je suis contre la guerre et la violence. Je suis contre le meurtre de tous les civils innocents. Je suis contre toute forme de discrimination. Je suis contre l’islamaphobie. Je suis contre l’antisémitisme. Je suis contre le génocide. Je suis contre l’apartheid. Je suis contre l’occupation. Je suis contre l’oppression. Je ne regrette, ni n’ai aucun remords pour ma position. Je ne me distancie pas de ce que j’ai dit et je me tiens, aujourd’hui et toujours jusqu’à mon dernier souffle, pour l’humanité et les opprimés. Je n’ai de responsabilité particulière envers aucun État. Je ne crois pas qu’aucun peuple ou État ne soit au-delà de toute question et de toute responsabilité, ni qu’il ne soit au-dessus du droit international. Je n’ai pas d’autre choix que de rester ferme et de témoigner de la vérité et je le ferais même si c’était contre moi, mes parents, mes proches et mes proches.»

Conséquence de cette sortie médiatique : Anwar El Ghazi – qui est en arrêt maladie et ne s’entraîne pas actuellement – pourrait prochainement voir son contrat résilié. Mayence a annoncé avoir accueilli cette sortie « avec surprise et incompréhension » ajoutant que « le club examinera l’affaire juridiquement puis l’évaluera ». Pour rappel, El Ghazi a signé un contrat de deux ans avec Mayence le 22 septembre dernier suite à la fin de son contrat avec le PSV Eindhoven cet été.

MHSC : Tamari veut frapper fort au Parc

L'attaquant jordanien du MHSC Mousa Tamari était particulièrement remonté après sa prestation décevante contre Toulouse. Au micro de France Bleu, il a promis un réveil face au PSG ce vendredi : "Battre Toulouse était très important, notamment avant ce match contre le PSG. Je ne rêve pas de marquer au Parc des Princes, non, mais ce que je sais, c’est que chaque match est différent, on ne peut pas être toujours au top. Contre Toulouse, sans être mauvais, je n’ai pas fait un super match. J’aurais pu scorer deux fois et d’ailleurs, je m’excuse auprès des supporters. Ce n’était pas un bon jour pour moi alors je vais tâcher d’oublier ce match et revenir plus fort vendredi contre Paris".

AS Monaco : Kassoum Ouattara débarque

Caio Henrique sur le flanc pour de longs mois, l’AS Monaco a décidé d’activer son joker médical en recrutant une promesse de Ligue 2. Comme révélé par Foot Mercato, le club asémite s'est attaché les services de l’international U20 Kassoum Ouattara (SC Amiens) pour 2 M€ + 2,5 M€ de bonus. Le jeune latéral gauche s'est engagé pour quatre saisons et demi.

🚨C’est signé. Kassoum Ouattara s’est engagé pour 4 ans et demi. Montant du transfert 2M€+2,5M€ de bonus. https://t.co/MpZt18rLOq pic.twitter.com/65Jfk0L3Hi — Sébastien Denis (@sebnonda) November 1, 2023

Mais aussi...

AS Monaco : Salisu a repris l’entraînement

Recruté cet été à Southampton, Mohammed Salisu a repris l'entraînement collectif hier à l’AS Monaco. Le défenseur central n'a pas encore pu jouer avec l'ASM depuis le début de la saison, en raison d'une pubalgie opérée mi-septembre.

RC Strasbourg : El-Mourabet plaît au Stade de Reims

Invité à s'entraîner à plusieurs reprises par Patrick Vieira, Samir El-Mourabet pointe le bout de ses crampons dans le groupe professionnel du RC Strasbourg. Le jeune milieu de terrain gaucher, sous contrat stagiaire jusqu'en 2025, avait participé cet été à deux matches de préparation mais il continue essentiellement à s'aguerrir avec le groupe élite alsacien où il a été beaucoup observé par le Stade de Reims, qui nourrit un intérêt pour son profil, tout comme Utrecht. À 17 ans, le natif de Strasbourg a déjà été convoqué en équipe du Maroc des moins de 20 ans après avoir fréquenté les équipes de jeunes françaises de futsal.

Stade Rennais : toute la pression sur les épaules de Genesio ?

En déplacement à Nice dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1 (20h45), le Stade Rennais devra rassurer ses supporters. Et Bruno Genesio le premier, lui qui a du mal à insuffler un discours vraiment rassembleur depuis deux matches. « Rennes n'est pas à la hauteur en championnat. Bruno Genesio doit trouver la solution. C'est essentiellement lui qui a la pression », a analysé le journaliste Florent Gautreau au micro de RMC Sport.

Et enfin...

LOSC : Moumbagna pour remplacer David ?

Alors que le Milan AC se positionne pour Jonathan David avec une offre de 40 millions d’euros, Team Football affirme que le LOSC a déjà identifié un remplaçant potentiel : Faris Moumbagna. Ce jeune buteur de 23 ans, arrivé en janvier 2023 de Kristiansund pour un 350 000 euros, est en feu cette saison : 21 buts et 8 passes décisives en 38 matchs. Il est sous contrat jusqu’en décembre 2026, et sa valeur marchande est estimée à 4,5 millions d’euros par le site Transfermarkt.

ASSE, Stade de Reims : Oscar Garcia vers la Belgique ?

Après avoir été approché par le Chakhtior Donetsk ces dernières semaines, Oscar Garcia devrait poursuivre sa carrière d'entraîneur en Belgique. Selon les dernières informations de L’Équipe, le technicien espagnol devrait s'engager avec Louvain, 13e du championnat belge.

Podcast Men's Up Life