Le PSG veut encore piocher au LOSC, le Barça et Naples lorgnent Nice, Der Zakarian refait des siennes !

LOSC : Chevalier dans le viseur du PSG

Leny Yoro n'est pas le seul joueur de Lille à intéresser le PSG ! Selon RMC, le club de la capitale suivrait les prestations de Lucas Chevalier (22 ans), impressionnant depuis un an qu'il s'est installé dans les cages des professionnels, lors d'un match à Marseille. Pour le moment, la direction parisienne continue de faire confiance à Gianluigi Donnarumma mais si l'Italien ne se reprend pas, elle pourrait envisager de se mettre en quête d'un nouveau gardien en juin prochain.

Le PSG garde un œil sur le marché des gardiens, même si Gianluigi Donnarumma n’est pas remis en cause en l’état.



Le PSG suit notamment Lucas Chevalier, même s’il n’a rien de concret pour l’instant avec le gardien de 22 ans que le LOSC souhaite conserver. 🇫🇷🧤



(@RMCsport) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) November 29, 2023

TFC : les Violets prêts pour leur finale d'Europa League

Ce soir, dans un Stadium à guichets fermés, Toulouse peut valider sa qualification pour les barrages de la Ligue Europa en cas de victoire sur l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur des Violets, Carles Martinez Novell, a déclaré en conférence de presse que son équipe était prête pour cette finale : "On a préparé ce match tous les autres, mais surtout au niveau mental. Oui, ce sera comme une finale (pour la qualification en barrages de la Ligue Europa), mais une bonne finale, avec une pression positive. Il faut qu'on soit prêts à dominer. On veut gagner et vivre une soirée incroyable. Il faudra donner notre maximum mais pas non plus se mettre une pression excessive".

RC Strasbourg : Vieira explique pourquoi il a titularisé Gameiro contre l'OM

A deux jours du match contre Reims, l'entraîneur du RCSA, Patrick Vieira, est revenu sur les raisons l'ayant poussé à titulariser Kévin Gameiro contre l'OM. Un choix payant puisque l'attaquant a été dans tous les bons coups... "Je l'ai titularisé pour son expérience, pour son calme. Contre l'OM, il a fait un match vraiment complet; Il a manqué un peu de réalisme sur l'occasion qu'il se créé avec son pied gauche. Il nous a donné beaucoup de calme. Je l'ai trouvé très bon au niveau défensif. Il a fait les efforts. Et offensivement, il a été très juste".

Mais aussi...

OGC Nice : le Barça garde un œil sur Todibo, Naples sur Bard

Les bonnes performances de Jean-Clair Todibo n'ont pas échappé au FC Barcelone. Et sur son éventuel départ au mercato d'hiver. Hier, Sport affirme que le club catalan se frottait déjà les mains devant la rumeur selon laquelle Tottenham serait prêt à casser sa tirelire pour recruter le stoppeur de l'OGC Nice en janvier. Pour mémoire, le Barça a gardé un intéressement de 10% sur un éventuelle revente de son joueur. Par ailleurs, le journaliste italien Giovanni Scotto annonce que Naples est intéressé par Melvin Bard. Il est presque impossible qu'ils le signent en janvier mais c'est une cible des napolitains également pour le mercato d'été.

Il #Napoli avrebbe avviato i contatti col Nizza per il terzino sinistro francese Melvin #Bard, classe 2000. Quotazione di 15 milioni e giocatore su cui Farioli sta puntando. Molto difficile prenderlo a gennaio, ma resta un obiettivo valido anche per la prossima estate.… — Giovanni Scotto (@scottotweet) November 30, 2023

SB29 : feu vert pour rejouer à Le Blé

Bonne nouvelle pour le Stade Brestois : la mairie a annoncé que les travaux de réparation au stade Francis-Le Blé étaient terminés et qu'il pourrait rouvrir ses portes le dimanche 3 décembre pour le match contre Clermont. La tempête Ciaran avait endommagé la toiture de la tribune Foucauld. La ville de Brest a fait savoir au Télégramme : "Les différentes interventions opérées sur la tribune Foucauld la rendent de nouveau accessible et sécurisée comme auparavant. Deux panneaux de couverture de la toiture, protégeant de la pluie, seront installés dans le courant du mois de décembre"

Clermont : Gastien ne fanfaronne pas

Compte tenu du contexte dans lequel le match contre Montpellier s’est déroulé, Pascal Gastien n’a pas voulu en rajouter après la rencontre. Déjà satisfait du point obtenu, alors que son équipe se dirigeait vers une défaite (2-4) lors du premier match arrêté le 8 octobre, l’entraîneur de Clermont se contentait largement du match nul, hier. « Je veux être mesuré, parce que tout le monde sait qu’on avait perdu ce match. Il faut rester tranquilles. On prend un point, on est contents, ça s’arrête là, estime le technicien auvergnat, qui a suivi la rencontre avec difficulté en tribune car suspendu. C’était un match assez particulier, à voir comme à jouer. »

Et enfin...

Montpellier HSC : Der Zakarian a refait des siennes

Déçu par la tournure des événements contraires contre Clermont (1-1) et surtout en colère après son expulsion en première période (28e), Michel Der Zakarian ne s’est pas présenté hier en conférence de presse. La raison officielle ? « On préfère ne pas prendre de risques au niveau réglementaire », glisse un membre de la communication du MHSC dans L’Équipe. Bien que suspendu, son homologue Pascal Gastien a rempli ses obligations devant les médias après la rencontre, n’hésitant pas à défendre son collègue : « On fait un métier compliqué. Je peux comprendre ce qu’il ressent. Ils avaient gagné. J’espère que la commission de discipline ne va pas être trop sévère avec lui. »

Der Zakarian avait-il encore en travers de la gorge le report de ce match presque remporté le 8 octobre (4-2), avant son arrêt définitif pour un jet de pétard aux pieds de Mory Diaw ? Avait-il peur que ses mots dépassent sa pensée, sur les conséquences de ce résultat ? C’est finalement son adjoint David Bechkoura qui est venu commenter l’issue du match à sa place. « C’est un moindre mal de ne pas perdre. Sur la deuxième mi-temps, les garçons ont donné une belle image pour revenir au score », expliquait ce dernier, satisfait de la réaction du groupe après le but rapidement encaissé (7e).

