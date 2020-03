Ligue 2 résultat : Le RC Lens tenu en échec par Orléans (0-0) à la pause

false

Le RC Lens reçoit Orléans ce lundi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2 avec l’objectif de valider son dernier succès sur la pelouse du Paris FC (2-0), pour la première de Franck Haise sur le banc, et de revenir à 1 point de Lorient en cas de succès. Sans Simon Banza suspendu, c’est Corentin Jean qui retrouve une place de titulaire dans le 3-4-1-2 du successeur de Philippe Montanier.

Mais à la pause, le RCL n’a toujours pas trouvé la faille, dans un Bollaert à huis clos. La meilleure occasion a même été à l’actif de l’USO, lanterne rouge de L2, mais Lopy a buté sur un excellent Leca (22e). Après une bonne entame, les Sang et Or n’ont plus été dangereux pendant la dernière demi-heure. Ils devront revoir leur copie au retour des vestiaires pour battre une lanterne rouge qui vend chèrement sa peau.