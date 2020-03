RC Lens : Arnaud Pouille demande l’union sacrée pour vaincre le coronavirus

false

Le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, a donné la position du RCL, qui soutient la démarche des instances dans la lutte contre le coronavirus. « Cette décision apparaît logique et responsable, estime-t-il dans un communiqué. Notre club a toujours considéré la sécurité et la santé de ses salariés et de ses supporters comme une priorité. Nous allons donc évidemment accompagner les décisions des instances et des pouvoirs publics afin de freiner cette épidémie. Et nous organiser en conséquence. Nous avons déjà reçu des réactions de nos fidèles supporters qui expriment le manque ressenti à l’idée de ne plus voir les matchs de leur équipe mais tous comprennent qu’il s’agit là d’un acte fort et nécessaire. »

Les sessions des #GaillettePerf accueillant de jeunes joueurs licenciés tous les mardis à La Gaillette sont reportées à une date ultérieure. #rclens pic.twitter.com/TkSuFBWwRV — Racing club de Lens (@RCLens) March 13, 2020

Et à lui de faire part de son optimisme : « Si tous ensemble nous gagnons des matches, c’est aussi tous ensemble que nous allons venir à bout de ce virus. Et ensuite la vie reprendra son cours et le foot aussi. Allez Lens ! ».