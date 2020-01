RC Lens : bien négocier le duel face à la « bête noire »

true

En Ligue 2, comme en Ligue 1, il est des clubs qui ne vous réussissent pas. Au RC Lens, et on l’avait peut-être oublié, il s’agit notamment du Havre. Qui, tenez-vous bien, s’est imposé à neuf reprises lors des onze duels entre les deux équipes sur le terrain des Normands.

Problème, c’est justement au Havre que le RC Lens se rend vendredi. Après avoir concédé deux matches nuls en ce début d’année et face à un adversaire qui, lui, reste sur un probant succès face à Troyes. Philippe Montanier, l’entraîneur des Sang et Or, qui ne se préoccupe guère des statistiques, a donc rappelé en point-presse à quel point ses hommes devaient se montrer attentifs au stade Océane.

🎙 Paul Le Guen avant HAC – @RCLens « On sait à quoi s’attendre face au @RCLens. Il faudra être performant. Il faudra être meilleur que lundi mais je pense qu’on peut l’être » — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) January 30, 2020

« Je ne crois pas trop à ces choses-là. Chaque match a sa vérité et on se prépare du mieux possible. Il faudra faire une bonne performance. Les Havrais démarrent fort ce début d’année avec 6 points pris sur 6. En début de saison, c’était un outsider et ça se confirme. »