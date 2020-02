RC Lens : Dupraz a deux objectifs bien différents en venant à Bollaert

false

Ce samedi, un choc qui fleure bon la Ligue 1 aura lieu à Bollaert. Le RC Lens reçoit le Stade Malherbe de Caen pour un choc entre deux clubs historiques du football français. Cette saison néanmoins, si les Sang et Or semblent partis pour retrouver de leur superbe, les Normands vivent une période plus délicate avec une 14e place en championnat.

Néanmois, dans des propos relayés par Lensois.com, l’entraîneur caennais Pascal Dupraz a affiché un discours positif, avec bien entendu la volonté de tout faire pour perturber les Lensois. « Demain c’est un beau challenge. Le RC Lens est un superbe club mais on va tout faire pour les contrarier. On va essayer de ne pas payer cash nos erreurs », a prévenu Dupraz.

En plus d’une belle performance sportive, le coach normand a également confié son envie de profiter à plein de l’ambiance unique du stade lensois. « Demain, je viens à Bollaert pour contrarier le RC Lens parce que je suis l’entraîneur du SM Caen. Mais je vais aussi en prendre plein les mirettes, entendre les corons… », a annoncé l’entraîneur caennais.