RC Lens : Franck Haise ne pense pas encore au PSG

Promu en Ligue 1 cette saison, le RC Lens aura pour objectif de valider son maintien. Mais, pour l’heure, Franck Haise se concentre sur la préparation.

Après des années d’attente, le RC Lens est de retour en Ligue 1. Forcément, le peuple de Bollaert-Delelis se languit de revoir ses protégés évoluer au plus haut niveau. En pleine préparation, les Sang et Or se sont déjà bien renforcés dans ce début de mercato. Sept joueurs (Farinez, Badé, Clauss, Medina, Kakuta, Jean, Ganago) sont arrivés dans l’Artois !

Il y presque deux semaines, les Lensois ont découvert leur calendrier. Pour l’ouverture, le RCL se rendra à Nice avant de recevoir… le PSG ! Un début compliqué pour les ouailles de Franck Haise. « J’ai vu le calendrier comme tout le monde, j’ai regardé les premiers matches, avec le 3e à Lorient, j’ai vu qu’il y a de très belles équipes. Mais c’est la Ligue 1, il faut bien les jouer. »

Pour l’heure, l’entraîneur du RC Lens souhaite se concentrer sur la préparation de son groupe avant les premières batailles prévues pour la fin août. « Je suis focalisé sur notre préparation et le moment présent. On aura le temps de se pencher sur Nice, Paris et Lorient en temps et en heure. »