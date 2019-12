RC Lens : Gillet glisse une confidence rassurante sur son avenir

false

Guillaume Gillet, le milieu de terrain du RC Lens, est devenu un cadre incontournable de Philippe Montanier. Et il ne compte pas s’arrêter de sitôt.

Comme souvent dans ses clubs, le FC Nantes peut en témoigner, Guillaume Gillet a su se rendre indispensable au RC Lens. Régulièrement capitaine depuis le début de saison, le milieu lensois fait désormais partie des tauliers de Philippe Montanier.

Pourtant, à bientôt 36 ans, Gillet est évidemment plus proche de la fin que du début. Mais comme il l’a confié dans un interview à la Voix du Nord, la retraite ne fait pas du tout partie de ses envies actuelles. « Ça me fait peur d’arriver à ce jour où je n’y arriverai plus. Fatalement, je m’en rapproche un peu. Je n’ai pas envie. Là, c’est la trêve et j’ai envie d’être à la reprise, de continuer à courir ».

Il faut dire que Guillaume Gillet fait tout pour rester compétitif physiquement, avec une vie qu’il a dédié au football. « Pour les jeunes qui nous écoutent, il faut insister sur l’hygiène de vie. C’est une priorité quand on veut durer dans le monde pro. Je ne dis pas que je ne fais jamais d’excès, évidemment, mais pour ma part, ça a toujours été le foot en premier et le reste qui tourne autour. J’ai aussi fait des études d’éducation physique qui m’ont rendu très fort. J’étais très petit jusqu’à 17 ans et j’ai commencé à prendre de la taille, et la force ensuite », a expliqué le milieu belge.