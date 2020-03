RC Lens : Haise garant d’une philosophie offensive ?

true

Si les dirigeants du RC Lens ont décidé d’installer Franck Haise sur le banc des Sang et Or, c’est aussi en raison de sa philosophie tournée vers l’avant.

Ce mardi, le RC Lens a pris une décision forte en décidant de nommer Franck Haise à la place de Philippe Montanier. Pour remplacer un coach qui se trouvait dans une dynamique de résultat difficile, les Sang et Or ont fait le choix de la promotion interne.

Outre la certitude de choisir un homme qui connaît bien le club, il semble que le choix Haise soit aussi celui d’une certaine philosophie. Franck Haise a en effet la réputation d’un entraîneur qui fait en sorte que son équipe pratique un football offensif.

Forcément, Franck Haise a donc été interrogé sur le sujet devant la presse. Et le nouveau coach des Sang et Or s’est montré prudent dans des propos relayés par Lensois.com. « Nous allons essayer de pratiquer le football que tous les gens attendent, maintenant, je ne vous dis pas qu’il y aura des miracles. Nous travaillons, les joueurs le faisaient déjà avant, mais nous le faisons forcément avec des choses un peu différentes. Nous allons nous attacher à être, je l’espère, conquérants. Je dis bien que je l’espère car ensuite, c’est toujours le terrain qui décide ».