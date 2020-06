RC Lens : Le programme de la reprise annoncé (officiel)

true

Promu en Ligue 1, le RC Lens a annoncé la date de la reprise de l’entraînement collectif et un stage de préparation en vue de la saison prochaine.

Son retour parmi l’élite professionnelle était attendu par tout le peuple de Bollaert. Officiellement en Ligue 1, après l’arrêt des championnats professionnels en raison du Covid-19, le RC Lens pense désormais au futur.

Actif sur le mercato (Farinez, Baldé, Jean), et toujours en quête de renforts, les Lensois ont annoncé leur programme de reprise sur Twitter. En quête d’un maintien rapide, les Sang et Or reprendront tôt le chemin de l’entraînement. L’effectif professionnel du RC Lens est attendu le 24 juin à La Gaillette, le centre d’entraînement.

Avant d’attaquer la saison 2020-2021 de Ligue 1, le RC Lens partira en stage à Genk en Belgique. Un stage de six jours (du 27 juillet au 1er août) qui permettra de préparer et souder le groupe avant le début des grandes échéances. Durant cette période, plusieurs matches de préparation sont prévus.