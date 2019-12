RC Lens : Leca pointe une grande réussite du Mercato estival

false

Le RC Lens réussit une première partie de saison qui lui permet d’entretenir son rêve de Ligue 1. Grâce à un effectif bâti intelligemment.

Comme souvent ces dernières années, le RC Lens a opéré beaucoup de mouvements pendant le Mercato estival. Notamment dans le domaine offensif où les changements ont été nombreux mais se montrent finalement payants.

Jean-Louis Leca, dans des propos relayés par Lensois.com, a d’ailleurs mis le doigt sur la saine émulation qui existait au sein de l’effectif actuel. « Je ne veux pas parler de concurrence car pour moi des concurrents ce sont des gens un peu l’un contre l’autre, alors qu’aujourd’hui on est l’un avec l’autre. Je préfère voir les 25-30 buts répartis sur 4 ou 5 mecs plutôt qu’un seul pour se retrouver à court d’arguments en cas de pépin. Ces mecs sont contents les uns pour les autres quand ça marche ».

Pour le portier corse, c’est la réussite du recrutement estival qui est démontrée par cette bonne entente dans l’effectif. « C’était la volonté des dirigeants de faire un groupe et non une équipe. Cela paye, continuons à garder cette bande de potes et on verra où ça nous mènera », a conclu Leca.