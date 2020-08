RC Lens : l’OGC Nice sans supporters face aux Sang et Or

true

Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, a prévenu qu’aucun spectateur n’assistera à la rencontre face au RC Lens, pour la 1ère journée de Ligue 1.

De retour parmi l’élite professionnelle, le RC Lens va jouer son premier match en Ligue 1 devant des tribunes… complètement vides ! Ce mercredi, l’OGC Nice a fait un choix fort. En conférence de presse, Jean-Pierre Rivière a informé que le club de la Côte d’Azur n’accueillerait pas de public. Pour l’ouverture de la saison, les Aiglons reçoivent le promu lensois.

Alors que l’État a mis en place une jauge maximale de 5000 personnes dans les enceintes sportives, l’OGC Nice a préféré fermer entièrement les portes de l’Allianz Riviera. Cette nouvelle a été justifiée par la crise sanitaire. De plus, Jean-Pierre Rivière ne souhaite pas « faire de la distinction entre les nombreux et fidèles abonnés au club ». Pour ces matchs à Bollaert-Delelis, le RC Lens laissera les places de stade aux plus anciens abonnés. Les homme de Franck Haise auront besoin de la ferveur du peuple Sang et Or pour se maintenir en Ligue 1.

Ambitieux cette saison, les supporters niçois n’auront pas l’occasion de voir évoluer les recrues de Patrick Vieira (Schneiderlin, Gouiri…). Jean-Pierre Rivière a bien évidemment eu une pensée pour eux à la fin de son discours. « Nous sommes navrés que les circonstances récentes nous conduisent à cela. On espère que cette décision de sagesse ne freinera pas l’enthousiasme de nos supporters. Mais au contraire que cela leur montrera que l’on prend soin d’eux. »