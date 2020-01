RC Lens – Mercato : Carlier dit un grand merci aux Sang et Or

false

Prêté depuis le début de saison aux Tango, Maxence Carlier s’est imposé à Laval, où le RC Lens l’a cédé définitivement hier. Sur Instragram, le joueur a fait part de sa satisfaction, remerciant au passage le RCL et son agent. « Je vous annonce mon transfert définitif au Stade Lavallois. Un grand merci au RC Lens pour leur collaboration et pour tout ce que j’ai pu vivre au sein de mon club formateur. Une nouvelle aventure commence chez les Tangos ! Un grand merci à toi pour tout ce que tu fais Thomas Buanec ».

Sur le site de Laval, Carlier a encore eu un petit mot sympa pour les Sang et Or.

« Je suis très content de rejoindre les Tango jusqu’en 2022. C’est une offre que je ne pouvais pas refuser car j’arrivais en fin de contrat avec le RC Lens. Je me sens bien ici, je joue et cela me plaît, c’est pour cela que j’ai décidé de m’engager avec le Stade Lavallois. Je remercie mon club formateur, le RC Lens, pour tout ce qu’il m’a apporté. Il m’a fait grandir et c’est grâce à lui que je suis ici. Cela fait un petit pincement au cœur de quitter mon club formateur mais il faut que je pense à moi et à ma carrière, c’est pour cela que j’ai fait le choix de rester ici. »