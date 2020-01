RC Lens – Mercato : Corentin Jean a déjà convaincu Montanier sur tous les plans

false

A l’approche du Mercato hivernal, le RC Lens a réalisé un joli coup en obtenant l’arrivée de Corentin Jean. L’ailier de Toulouse, en mal de temps de jeu, a une belle occasion de se relancer chez les Sang et Or.

Et visiblement, celui qui s’est révélé sous le maillot de l’ESTAC au point de séduire l’AS Monaco n’a pas mis longtemps à convaincre Philippe Montanier. Devant la presse, dans des propos relayés par Lensois.com, le coach nordiste en dresse déjà un portrait élogieux. « Corentin s’est vite mis dans le moule mais je ne suis pas surpris. On avait pris beaucoup de renseignements sur son état d’esprit et ça colle parfaitement au groupe. Son intégration s’est faite à vitesse grand V avec beaucoup de facilité et il est déjà pleinement opérationnel. C’est un joueur de haut niveau qui a connu la Ligue 1 et même quelques matches de Ligue des Champions. Il a un jeu d’appels, une capacité à bien combiner avec les autres. Il va nous amener une certaine variété dans notre animation offensive », a détaillé Montanier.

Une condition physique rassurante

Par ailleurs, l’entraîneur lensois est également rassuré par l’état physique d’un joueur qui n’a que très peu joué pour cause de retour de grave blessure au genou. « Il n’est pas loin d’être prêt à jouer 90 minutes. Il a un petit manque de compétition mais les 10 ou 12 jours passés ensemble ont permis de relever son niveau. Il est prêt à nous aider. Devant, nous avions un manque de jeu de profondeur, on avait plus des joueurs pour évoluer entre les lignes. je recherchais ça et Corentin à ce qu’il faut pour compléter les qualités des autres. »