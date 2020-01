RC Lens – Mercato : Gillet souligne une vraie réussite du recrutement

false

Le RC Lens vient de passer la trêve hivernale sur le fauteuil de leader de Ligue 2. Un classement qui reflète le bon travail des Sang et Or.

En s’imposant face à Niort fin décembre (1-0), le RC Lens n’a pas laissé passer l’occasion de doubler Lorient juste avant la trêve. Les hommes de Philippe Montanier ont passé les fêtes en leader de Ligue 2 et l’objectif de la deuxième partie de saison est clair : la montée.

Pour cela, les Sang et Or pourront compter sur un effectif bien bâti en nombre et en qualité. Notamment grâce à un Mercato estival réussi. Dans les colonnes de la Voix du Nord, le milieu lensois Guillaume Gillet en loue d’ailleurs l’intelligence.

Dans des propos relayés par maLigue2, le Belge estime que ses dirigeants ont construit cette équipe en s’adaptant aux contraites de la Ligue 2. « Au niveau qualitatif, c’est similaire je pense mais le club a ajouté du caractère et de l’expérience. Des joueurs qui connaissent très bien le championnat. C’est important, car la Ligue 2, c’est vraiment un championnat difficile. J’apprécie le fait qu’on arrive à rester humble après chaque victoire et qu’on ne s’affole pas quand on a un résultat moins bon », a confié Gillet.