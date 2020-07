RC Lens – Mercato : Haise déjà sous le charme de deux recrues

true

En pleine préparation d’avant saison, Franck Haise, coach du RC Lens, s’est dit sastisfait de l’apport de Facundo Medina et Ignatius Ganago.

Promu en Ligue 1, le RC Lens a réalisé un début de mercato d’enfer. Les Sang et Or ont déjà validé les arrivées de sept nouveaux éléments (Farinez, Badé, Medina, Clauss, Kakuta, Jean, Ganago). Les dirigeants artésiens avaient envie de constituer rapidement le groupe professionnel. Les Lensois veulent créer des automatismes pour rapidement glaner des points en championnat.

Cette saison, Franck Haise aura pour mission de maintenir les pensionnaires de Bollaert-Delelis dans l’élite professionnelle. Après le match nul face à La Gantoise (1-1), privée de David toujours en partance vers le LOSC, le coach du RC Lens a salué l’apport de deux recrues.

En conférence de presse, Haise a tenu des propos élogieux envers Facundo Medina et Ignatius Ganago, qui réalisaient leur première apparition avec le RCL. « Ils ont apporté déjà beaucoup à l’équipe. Facundo, malgré sa jeunesse, a déjà un leadership, du calme, de la sérénité et de l’assurance. Ignatius a posé beaucoup de problèmes. Il a su alterner la profondeur et l’ancrage de ballon. Il a été très altruiste, presque trop par moment. Pour une première, c’est plutôt réussi. »

Lundi prochain, pour la suite de sa préparation, les protégés de Joseph Oughourlian se rendront à Genk (Belgique) pour une semaine de stage. Les temps de jeu vont y augmenter et l’équipe type va se dessiner. D’ici là, peut-être que l’effectif se verra renforcer d’un milieu de terrain. Pour l’heure, c’est la dernière demande de Franck Haise.