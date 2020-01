RC Lens – Mercato : Jean rassure sur son état physique après sa sérieuse blessure

false

Dans la course à la montée en Ligue 1, le RC Lens a peut-être fait une prise de choix avec Corentin Jean. L’ailier qui avait brillé avec Troyes avant de se montrer plus discret à Monaco et Toulouse a tout du joli pari.

Encore faut-il que sa grave blessure au genou soit totalement derrière lui. Victime d’une rupture des ligaments croisés en mars dernier, Corentin Jean se veut rassurant sur son état physique. C’est en tout cas ce qu’il a confié en conférence de presse de présentation, relayée par Lensois.com. « Je me sens vraiment bien. Je n’ai plus d’appréhension sur mon genou. Il faut continuer comme ça. Ce qui me manque, c’est le rythme des matches, de pouvoir les enchaîner. J’espère que ça va vite revenir. »

Corentin Jean, qui espère donc retrouver son meilleur niveau, semble certain d’avoir trouver des conditions favorables en venant à Lens, qui joue le haut de tableau dans son championnat. « C’est sûr que c’est plus confortable. On arrive, il y a une belle ambiance, un groupe qui vit bien, avec de bons résultats donc forcément tout va bien. A Toulouse, c’était plus compliqué en terme de cohésion car les résultats ne suivaient pas, c’était donc plus difficile. C’est vrai qu’il y a un peu plus de confort », a estimé Jean.