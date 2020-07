RC Lens – Mercato : la DCNG a validé le passage

true

Comme tous les autres clubs professionnels, le RC Lens est passé devant la DCNG, le gendarme financier. L’instance a prononcé aucune mesure.

Il y a quelques années encore, le RC Lens passait la DCNG la boule au ventre. Promu cette saison en Ligue 1, après avoir fini derrière Lorient, les Lensois sont passés devant l’instance. Le gendarme financier a statué aucune mesure envers les pensionnaires de Bollaert.

Il faut dire que le propriétaire Joseph Oughourlian a mis à la poche dernièrement pour pérenniser les Sang et Or au haut niveau. Validé, ce nouveau budget va permettre à l’organigramme de continuer son mercato incandescent. Dans cette première partie du marché des transferts, Franck Haise a vu son effectif être garni de 7 arrivées (Farinez, Badé, Clauss, Medina, Jean, Kakuta, Ganago). Désormais, la priorité sera donnée à un milieu de terrain relayeur qui devra oeuvre auprès de Cahuzac et Doucouré.

Dans sa quête de maintien, le RCL veut rapidement clore ses emplettes pour accélérer les affinités dans le groupe professionnel. Pour son retour dans l’élite professionnel, les Artésiens veulent écrire une nouvelle page de la fabuleuse histoire du club issu du bassin minier.