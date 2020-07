RC Lens – Mercato : le point complet sur les dossiers prioritaires des Sang et Or

true

Les dirigeants du RC Lens ciblent toujours un milieu de terrain pour renforcer l’effectif de Franck Haise au mercato. Problème : le dossier ne semble plus trop avancer.

Le RC Lens a rendez-vous samedi à Genk pour poursuivre sa préparation estivale (15h). Avant cette rencontre amicale, Franck Haise a fait un petit point sur l’état de forme de ses troupes et les renforts encore ciblés au mercato.

« On a 6 nouveaux joueurs, ce qui n’est pas non plus forcément énorme sur un effectif qui sera peut-être de 24 à 26 éléments, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Lensois.com. C’est à peine un quart de l’effectif et ce n’est pas forcément terminé non plus. Il fallait et il faut encore renforcer l’équipe. La marge entre la Ligue 2 et la Ligue 1 est importante. Sur le plan technique, les moindres failles sont exploitées encore plus vite qu’en Ligue 2. Il faudra s’habituer aussi contre certaines équipes à avoir moins de possession mais en restant dangereux. Il faut aussi savoir courber le dos, bien défendre, rester organiser sur de long moments et pouvoir faire mal dès que ce sera possible. »

Le budget du RC Lens commence-t-il à être serré ?

Concernant le dossier du milieu défensif ciblé, L’Équipe nous apprend qu’il n’a pas vraiment avancé au RC Lens. La piste Azor Matusiwa (Groningue, 22 ans) n’a pas plus avancé depuis que la dernière proposition estimée à 2,8 M€ est restée sans suite. Encore moins les trois autres pistes – deux en Liga, dont un joueur français, une en Italie – qui seraient pour le moment hors budget. Quant au recrutement d’un piston gauche, évoqué hier, il ne serait pas non plus d’actualité… de source officielle.