RC Lens – Mercato : pourquoi la piste Enzo Crivelli est sérieuse

Désormais en Turquie, l’attaquant Enzo Crivelli pourrait bel et bien effectuer son retour en France. Direction le RC Lens dans les prochains jours ?

Les jours passent et les dirigeants du RC Lens poursuivent leurs recherches afin de dénicher l’attaquant idéal. Si le nom du Clermontois Adrian Grbic est revenu avec insistance, il semblerait que les Sang et Or consacrent désormais leur attention sur Enzo Crivelli.

La Voix du Nord en dit plus sur le sujet. « Flatté par l’intérêt lensois dès le départ, Enzo Crivelli serait désormais enthousiaste à l’idée de pouvoir revenir en France et rejoindre la Gaillette dans un premier rôle. Tant et si bien que le gros salaire qu’il perçoit en Turquie pourrait ne pas être un frein dans la mesure où il ferait l’effort de revoir ses conditions à la baisse pour s’adapter au marché français. »

Il connait déjà certains joueurs

Autre argument qui pourrait faire pencher la balance côté lensois : Crivelli compte d’anciens partenaires au Racing (Leca, Vincensini, Cahuzac.) Parti de France, et de Caen, il y a un an, pour 2,7 millions d’euros en direction de la Turquie ( Basaksehir), Enzo Crivelli est sous contrat jusqu’au moins de juin 2022.