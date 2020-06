RC Lens – Mercato : Crivelli plutôt que Grbic pour des Sang et Or ?

true

Selon la Voix du Nord, Enzo Crivelli (Basaksehir, 25 ans) serait une piste sérieuse du RC Lens pour cet été. Le joueur est séduit.

En quête d’un attaquant athlétique pour se renforcer en vue du retour en Ligue 1, le RC Lens cible l’ancien bordelais Enzo Crivelli (Basaksehir, 25 ans). Une piste qui serait plus que sérieuse selon la « Voix du Nord » qui assure que les Sang et Or sont « chauds » sur le dossier et que de nombreux voyants sont au vert pour que cela se fasse.

En interne, le Racing peut compter sur Jean-Louis Leca, Thomas Vincensini et Yannick Cahuzac, tous connus par l’attaquant à Bastia, pour vendre le projet lensois à un Crivelli déjà flatté de l’intérêt porté par le club nordiste.

Même s’il dispose d’un gros salaire et d’un contrat jusqu’en juin 2022 à Istanbul, Enzo Crivelli serait prêt à faire des efforts pour rejoindre la Gaillette. La saison turque n’étant pas encore finie, les négociations entre clubs ne peuvent pas encore démarrer mais la formation stambouliote souhaiterait au moins récupérer sa mise de départ pour Crivelli (2,7 M€). Un prix pas rédhibitoire pour Lens qui a les moyens de faire une offre à hauteur des attentes. Il va sans dire que le dossier paraît mieux engagé que celui du clermontois Adrian Grbic…