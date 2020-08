RC Lens – Mercato : un brillant tour de passe-passe pour se payer Seko Fofana

true

Recruté par le RC Lens à l’Udinese, Seko Fofana (25 ans) fait figure de starlette dans l’effectif. Le club artésien a mis le paquet pour s’offrir ses services au mercato.

Le RC Lens a frappé très fort cet été. Déjà pourvu de huit recrues, le club artésien a réussi le tour de force de mettre le grappin sur Seko Fofana, qui a joui ces derniers mois d’une excellente réputation dans les rangs de l’Udinese. Le milieu de terrain de 25 ans devra confirmer ce statut en Ligue 1 mais son choix de rejoindre le Racing en dit long sur ses attentes et son envie de réussir en Artois.

Les dirigeants du RC Lens ont mis le paquet pour s’offrir ses services puisqu’il s’agit du plus gros transfert de l’histoire du club !Pour convaincre l’Udinese de céder le milieu international ivoirien, L’Équipe explique que les Sang et Or ont dû débourser 8,5 millions d’euros d’indemnité de transfert fixe. À cela il faut ajouter les possibles bonus estimés à 1,5 million d’euros.

Des bonus liés au maintien… pendant deux saisons

Pour payer ce complément, le RC Lens doit se maintenir en Ligue 1 pendant 2 saisons, mais également que Fofana dispute un certain nombre de matches. Autant dire que le risque a été bien calculé par les dirigeants lensois, qui ont du même coup dépassé l’enveloppe allouée au mercato estival.