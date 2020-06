RC Lens – Mercato : un gros indice confirme l’arrivée de Wuilker Farinez

true

Si le RC Lens n’a pas encore acté la venue de Wuilker Farinez (22 ans), Millonarios a déjà remplacé son portier international.

En quête d’une doublure à Jean-Louis Leca, le RC Lens devrait prochainement annoncé la signature de l’international vénézuélien Wuilker Farinez (22 ans) en provenance des Millonarios, le club colombien de Joseph Oughourlian.

Si en Amérique du Sud le transfert est déjà annoncé comme acté et que l’entourage du joueur a vendu la mèche concernant les Sang et Or, aucune communication n’est encore intervenue au Racing. En attendant, les Millionarios ont déjà travaillé à son remplacement.

Ces dernières heures, Millonarios a officialisé la signature de Cristian Vargas (30 ans), portier de l’Atlético Bucaramanga. Tous les voyants sont donc au vert pour que Farinez débarque dans l’Artois.