RC Lens – Mercato : une alternative à Kakuta venue de Ligue 2 ?

true

Depuis des semaines, le RC Lens est en contact avec Gael Kakuta. Devant l’intransigeance d’Amiens, les Sang et Or auraient activé la piste Amine Bassi.

Dans l’Artois, le RC Lens fait flamber ce début de mercato estival. Les pensionnaires de Bollaert-Delelis ont déjà officialisé cinq nouvelles recrues (Farinez, Medina, Badé, Clauss, Jean). Désormais, dans sa quête de maintien, les Sang et Or sont à la recherche d’un milieu de terrain et d’un élément offensif.

Pour donner du peps à son attaque, l’organigramme lensois veut rapatrier Gael Kakuta (28 ans). Parti adolescent à Chelsea, le milieu offensif se verrait bien retourner dans son club formateur. Problème, Amiens, par la voix de son président Bernard Joanin, se montre intraitable en affaires. Plusieurs offres ont déjà été refusés par les Amiénois malgré un accord encore Lens et Kakuta.

Le RC Lens en pince pour Amine Bassi ?

Pour sortir de l’impasse, les Artésiens cibleraient un jeune espoir. Auteur d’une saison aboutie à Nancy (5 buts et 5 passes décisives en 22 matches de L2), Amine Bassi (22 ans) serait sur les tablettes des Sang et Or. Selon le10sport, Lens serait actuellement en concurrence avec le Stade Brestois et Angers sur ce dossier.

En fin de contrat dans un an, le natif de Béziers représente une belle opportunité de marché. D’après Transfermarkt, la valeur d’Amine Bassi tourne autour du million d’euros. Forcément, la piste serait beaucoup plus facile à finaliser que celle menant à Gael Kakuta. Avec une fermeture du marché franco-français prévue pour le 10 juillet, le RC Lens pourrait bien accélérer un dossier pour s’offrir une sixième recrue.