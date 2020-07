RC Lens – Mercato : une surprise attendue en attaque !

true

Sur la piste Crivelli, le RC Lens a travaillé en sous-marin pour s’offrir Ignatius Ganago (21 ans). Selon Nice-Matin, l’attaquant arrive à la Gaillette.

Dans l’Artois, un sixième recrue va débarquer. Après Farinez, Medina, Clauss, Badé, Jean, le RC Lens va accueillir un attaquant. Engagé sur la piste Enzo Crivelli (25 ans), qui brille à Istanbul Basaksehir FK (11 buts cette saison), et sur le dossier Adrian Grbic (en partance pour Lorient), les Sang et Or ont validé l’arrivée d’Ignatius Ganago.

Selon Nice-Matin, le buteur de l’OGC Nice, auteur de 3 buts en L1 cette saison, est attendu dans les prochains jours à la Gailette pour passer sa visite médicale. À 21 ans, Ganago est un joueur polyvalent. Il peut évoluer aussi bien en qualité de buteur que sur une aile. Engagé jusqu’en 2023 sur la Côte d’Azur, Ganago va coûter 6 millions d’euros à l’organigramme lensois.

Promu en Ligue 1, les pensionnaires de Bollaert-Delelis veulent rapidement conclure leur mercato. Cette saison, les hommes de Franck Haise auront pour objectif de se maintenir rapidement dans l’élite professionnelle française. Dans cette optique, le RC Lens souhaitait rapidement boucler l’effectif en quête de l’opération maintien. Avec Ganago, les Lensois se sont trouvés le buteur désiré. Il reste maintenant à finaliser les venues d’un milieu de terrain et d’un offensif pour parfaire l’effectif.