RC Lens : Montanier et Fortes décryptent le changement tactique contre Caen (1-4)

Le site Lensois.com revient sur le douloureux revers du RC Lens à Bollaert samedi contre Caen (1-4) et su le changement se système de Philippe Montanier, qui a changé à la mi-temps son 3-4-3 pour un 4-2-3-1. Le score était alors à 1-2…

« La sortie de Zakaria Diallo est tactique. On veut repasser à 4 derrière pour densifier le milieu et ajouter un offensif. Je trouvais que l’on n’arrivait pas à ressortir les ballons comme d’habitude. J’aurais pu très bien sortir Steven Fortes ou Aleksandar Radovanovic », a commenté l’entraîneur lensois Philippe Montanier.

Steven Fortes a quant à lui indiqué que ce changement n’expliquait en rien la pâle 2e mi-temps lensoise. « En première mi-temps, on ne développe aucun jeu. Le coach prend ses responsabilités et décide de passer à 4 comme lors de la seconde période à Châteauroux. Nous sommes professionnels, on ne peut pas dire que cela nous a perturbé de changer de schéma tactique. A un moment donné, nous sommes 11 contre 11 sur le terrain. Il faut s’adapter le plus rapidement possible. En début de seconde période, ça va un peu mieux, mais ensuite, cela n’a pas continué comme on le voulait. » Avec une défaite qui fait perdre une place au classement, le RCL étant désormais 3e de L2 derrière Lorient et l’AC Ajaccio.