RC Lens : nomination, montée en L1, son futur… Haise se confie !

true

Nominé à la tête du RC Lens, Franck Haise aborde la saison prochaine avec confiance et optimisme à 6 jours de la repise de l’entraînement.

Pour son retour dans l’élite, le RC Lens aura à sa tête un quasi-novice. Confirmé au poste d’entraîneur, Franck Haise (49 ans) va découvrir plus en profondeur les rouages de la Ligue 1.

Dans La Voix du Nord, Haise s’est confié sur ses nouvelles prérogatives : « Cela a été un vrai bon moment (n.d.l.r: sa nomination). Les dirigeants m’avaient nommé en février, cela voulait dire qu’il y avait une confiance de leur part. Après, vu le contexte, il fallait que ça fonctionne vite. On a eu la réussite que ça fonctionne vite. Comme il n’y a pas eu ces douze matchs initialement prévus, suite à l’arrêt de la saison, la question pouvait encore se poser pour me prolonger. Les dirigeants ont pris leur temps, ont regardé ce qu’il s’était passé pendant les trois semaines où j’avais pris l’équipe. Et je suis très heureux qu’ils m’aient renouvelé cette confiance. »

Arrivé en février à la place de Philippe Montanier, toujours amer de ne pas avoir pu finir son travail, Haise a reconnu le bon travail de son prédécesseur. Mais, le coach a tenu à préciser les bienfaits de son arrivée : « Il est évident que Philippe et son staff avaient effectué un travail auparavant. C’est le club qui a récolté ces fruits. Après, s’il y a eu un changement, c’est aussi parce que la dynamique n’était plus la bonne. Aux yeux des dirigeants, il fallait donc changer quelque chose. Alors que l’équipe sortait d’une série à sept points en sept matchs. Après avoir repris l’équipe, on a pris six points en deux matchs. Philippe a bien travaillé. Nous, on a apporté notre touche et changé la dynamique pour accéder en L1. Cela a donc été un travail collectif. »

Au RC Lens, Haise « ne se prend pas pour un autre »

Désormais, Franck Haise devra maintenir le RC Lens en Ligue 1. Un objectif capital pour valider le projet entrepris ces dernières années par les dirigeants artésiens. Surtout, il devra faire taire les sceptiques qui ne souhaitaient pas le voir poursuivre chez les Sang et Or : « Cela fait dix-sept ans que j’entraîne. J’ai été entraîneur adjoint en L1, j’ai entraîné pendant deux matchs en L1, j’ai deux matchs en tant qu’entraîneur principal en L2. C’étaient deux matchs importants mais deux matchs seulement… Alors, certains peuvent donc légitimement se poser des questions me concernant. Je ne me prends pas pour un autre, mais je sais qui je suis et quel a été mon parcours jusqu’ici. J’en suis fier. »

Héros de la montée en Ligue 1, l’entraîneur du RC Lens se sait attendu dès le début de saison par les supporters Sang et Or : « J’ai des compétences. Sinon, les dirigeants du FC Lorient, à l’époque, n’auraient pas essayé de me confier les rênes de l’équipe pour quelques matchs en L1. Je sais très bien que je serai attendu d’abord sur nos résultats. Ce ne seront pas ceux de Franck Haise, mais ceux du RC Lens. Mais je serai jugé sur nos résultats. C’est le jeu. »