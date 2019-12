RC Lens : Oughourlian souligne une vraie réussite du dernier Mercato

false

Avec une deuxième place de Ligue 2 avant la réception de Niort ce samedi, le RC Lens peut se réjouir de son début de saison.

Après une intersaison marquée une nouvelle fois par beaucoup de changements, le RC Lens semble sur de bons rails. En cas de victoire contre Niort ce samedi, les hommes de Philippe Montanier basculeraient à la trêve en tête du championnat devant Lorient.

Un constat qui valide forcément les modifications apportées au groupe durant l’été dernier. La capacité à se renforcer vite pour permettre à Philippe Montanier de travailler avec ses recrues une bonne partie de l’été a notamment pesé lourd.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Et du côté des dirigeants, on se réjouit notamment d’avoir vu juste concernant le secteur offensif. Mauricio, Sotoca ou Robail ont notamment signé à Lens pendant l’été, et l’actionnaire principal Joseph Oughourlian en tire un bilan très positif dans la Voix du Nord. « On a fait les efforts pour dynamiser notre attaque. On n’a certes toujours pas trouvé notre grand buteur, mais on en a plusieurs et j’apprécie que la réussite soit collective ». Une réussite à confirmer dès ce samedi pour entamer 2020 en leader de Ligue 2.