RC Lens : un ancien propose ses pistes pour le mercato !

Danijel Ljuboja était à La Gaillette en début de semaine. Devenu agent, l’ancien du RC Lens a proposé des noms pour renforcer l’effectif de Franck Haise.

Le nom fleure bon la Ligue 1 du début des années 2000. À cette époque, Danijel Ljuboja (41 ans) claquait des buts pour le plus grand plaisir des supporters du RC Strasbourg et du PSG. En 2014, l’attaquant avait fini sa carrière professionnelle au RC Lens.

Depuis, l’international serbe a fait sa reconversion. Désormais agent de joueurs, Ljuboja va avoir du travail dans les prochaines semaines en vue du mercato estival. Dans l’Artois, il gère notamment les intérêts de Tom Ducrocq (20 ans), jeune espoir formé à La Gailette. Mais l’ancien buteur n’est pas venu au centre d’entraînement uniquement dans le but d’évoquer l’avenir de son jeune joueur.

Selon YohZe, insider bien informé dans les clubs de Ligue 1, Ljuboja a également proposé des joueurs susceptibles d’intéresser les dirigeants du RC Lens. Pour l’heure, aucun nom a été dévoilé. Des joueurs dans l’entrejeu et des offensifs sont recherchés par l’organigramme lensois. Très actif dans ce début de mercato, les Sang et Or veulent rapidement boucler leur effectif en vue d’assurer rapidement le maintien en Ligue 1.