Ligue 1, Ligue 2 : Laval va rendre hommage à Michel Le Milinaire

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Michel Le Milinaire s’est éteint dans la nuit du 1er au 2 décembre, à l’âge de 92 ans. Coach mythique du Stade lavallois, il avait conduit le club mayennais du championnat régional à la première division et même à la coupe d’Europe, lors de la saison 1983-1984.

Meilleur coach de D1 en 79 et 83

Elu meilleur entraîneur de Division 1 en 1979 et 1983, il a notamment reçu l'hommage de Laurent Lairy, actuel président du Stade lavallois, dans Ouest-France. « Nous allons préparer beaucoup de choses. Une minute d’applaudissements, déjà, dès ce soir lors de Laval – Grenoble. Des choses seront forcément amenées à porter son nom. On va l’immortaliser à jamais. Il faudra réfléchir, peut-être organiser une consultation publique, mais il est trop tôt pour penser à tout cela. J’ai été en contact avec lui en 2004, lors de mon arrivée au club. Il était avec nous dès le début, dans le comité directeur, ou en tribune. J’ai le souvenir de la chaleur qui le caractérisait. Et mon souvenir en tant que public, c’est évidemment l’épopée qu’il a menée avec le Stade lavallois. »

Podcast Men's Up Life