OL, ASSE : Aulas double Caïazzo au rang de premier supporter du PSG

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich ce soir à Lisbonne (21h) fait naître les plus grands espoirs chez Jean-Michel Aulas (OL).

Le grand jour est arrivé pour le PSG. Dès 21h, le club de la capitale affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Si Thomas Tuchel a encore des doutes sur sa composition de départ, il se sait déjà soutenu par une bonne partie de la France. Du côté de l’ASSE, Bernard Caïazzo affiche publiquement son soutien au PSG.

« Dans cet été nuageux vécu par notre football à cause des conséquences du Covid, le PSG nous apporte un magnifique sentiment de grand ciel bleu, souligne le co-président des Verts dans Le Parisien. Bravo à Nasser, à ses hommes pour ainsi donner aux clubs français comme à tous ceux qui aiment notre football, fierté et bonheur. Pour nous les Verts, cette finale contre le Bayern sonne comme une occasion de revanche 44 ans plus tard… Le PSG vient de fêter ses 50 ans, cette finale est pour lui ! »

@OL @PSG_inside @FFF @lfp @ChampionsLeague Au nom de tous les passionnés de football français je souhaite de tout cœur une belle victoire du PSG ce soir en Champion’League : le foot français sera vengé de la victoire du Bayern / OL en 1/2 finale et Nasser le mérite tellement 🏆 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 23, 2020

Jean-Michel Aulas ne pouvait pas laisser passer l’occasion de montrer à tous qu’il avait bien enterré la hache de guerre avec Nasser Al-Khelaïfi et lui a témoigné son soutien pour la finale. « Au nom de tous les passionnés de football français, je souhaite de tout cœur une belle victoire du PSG ce soir en Champions League, a tweeté le président de l’OL. Le foot français sera vengé de la victoire du Bayern/OL en demi-finale et Nasser le mérite tellement. »