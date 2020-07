OL, PSG, Real Madrid, FC Barcelone : tirage au sort de la Ligue des Champions, mode d’emploi

false

C’est aujourd’hui, à 12 heures, que sera connu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Notamment pour l’OL et le PSG.

Les affiches du Final 8 de la LDC seront connues aujourd’hui. Mode d’emploi pour tout savoir de ce qui attend les deux clubs français, le PSG et l’OL, ainsi que les autres cadors européens.

Où et quand suivre le tirage au sort de la LDC ?

Le tirage au sort sera effectué dans quelques heures à Nyon (Suisse), où se trouve le siège de l’UEFA. L’instance diffusera le tirage sur son propre site dès 12h. RMC Sport et Eurosport retransmettront l’événement en direct. A noter que chaque équipe peut rencontrer n’importe quel adversaire, y compris un club du même pays ou de la même poule. Le PSG pourrait ainsi faire face à l’OL ou croiser la route du FC Barcelone, ou Real Madrid, au cas où ces derniers se qualifient

Quatre écuries se sont déjà qualifiées pour les quart de finale. Ils devront suivre l’épilogue des derniers 8e de finale, stoppés en raison du Covid-19, pour connaître leur adversaire.

Les clubs déjà qualifiés en quarts de finale de la LDC :

PSG

Atlético de Madrid

Atalanta Bergame

RB Leipzig.

Tout le tableau sera-t-il connu ?

La réponse est oui. Le PSG connaîtra son adversaire en quart de finale, ainsi que l’identité des clubs qu’il pourrait retrouver sur sa route en demi-finale. Pareil pour Lyon, qui a battu la Juventus en huitième aller (1-0). Mais, les homme de Rudi Garcia devront jouer la manche retour à Turin.

Les dates exactes de chaque match, tous disputés à 21h, seront aussitôt connues. Le lieu des rencontres peut osciller entre l’Estadio da Luz (stade du Benfica) et l’Estadio José Alvalade (stade du Sporting), situés à Lisbonne. Les spectateurs ne devraient pas pouvoir se déplacer soutenir les équipes participantes. La tendance est largement aux huis clos, comme ce fut le cas lors des huitièmes de finale retour disputés en mars dernier.

Le calendrier de reprise

Le calendrier de reprise de la plus grande compétition européenne a été communiqué le 17 juin dernier par l’UEFA. La compétition se terminera sur l’ensemble du mois d’août. A partir des quarts de finale, les confrontations se joueront sur un seul match. À l’accoutumée, les amoureux du football assistent à des affrontement en aller-retour. Les quarts de finale se joueront du 12 au 15 août, les demi-finales le 18 et le 19 août, et la grande finale aura lieu le 23 août.

Pour commencer, les quatre derniers huitièmes de finale retour seront au programme le 7 et le 8 août (dont Juventus – OL, à Turin), « soit dans le stade de l’équipe recevante, soit au Portugal, selon une décision à venir », d’après les termes de l’instance du foot européen.

Le calendrier de reprise :