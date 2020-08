PSG – Bayern : comment Neymar peut déboulonner Cristiano Ronaldo

true

Leader technique du PSG, Neymar (28 ans) a l’occasion d’égaler la légende portugaise Cristiano Ronaldo lors de la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (21h).

Toute l’Europe en parle. Non, il ne s’agit pas du Covid-19 mais bel et bien de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich programmé à Lisbonne (21h). Si Thomas Tuchel garde deux zones d’ombre pour sa composition de départ, il ne fait aucun doute que Neymar sera titulaire aux côtés de Kylian Mbappé.

Les deux hommes s’entendent comme larrons en foire et leur mobilité devrait d’ailleurs causer quelques soucis à l’arrière-garde bavaroise. Pour atteindre un objectif personnel, Neymar devra se montrer inventif. Opta fait en effet remarquer que l’attaquant brésilien du PSG peut devenir le troisième joueur à marquer lors de deux finales avec deux clubs différents.

Neymar a CR7 et Mandzukic dans son viseur

Le crack de 28 ans a inscrit un but avec le FC Barcelone en 2015 contre la Juventus Turin (3-1). Il rejoindrait Cristiano Ronaldo (Manchester United et Real Madrid) et Mario Mandzukic (Juventus et Bayern Munich). La tâche ne s’annonce pas des plus simples : Manuel Neuer a repoussé tous les tirs cadrés (3) de l’OL en demi-finales de C1 et semble avoir retrouvé aujourd’hui son statut de meilleur gardien du monde.