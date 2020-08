PSG – Leipzig : Daniel Riolo met un gros coup de pression à Mbappé & Co

true

Daniel Riolo estime qu’une élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des champions contre le RB Leizpig (21h) serait un cuisant échec pour le club de la capitale.

Le grand soir est arrivé pour le PSG. A partir de 21h, sera-t-il capable de dicter sa loi au RB Leipzig pour accéder à la première finale de Ligue des champions de son histoire ? Avec un groupe quasiment au complet et 4 Fantastiques disponibles dès le coup d’envoi, Thomas Tuchel semble disposer des ingrédients nécessaires à cette éventualité.

Pour Daniel Riolo, tout autre résultat qu’une qualification en finale contre le vainqueur du choc entre l’OL et le Bayern Munich serait assimilé à un échec. De quoi mettre un gros coup de pied aux fesses de Neymar et consorts avant le rendez-vous fatidique ?

« Si le PSG perd contre Leipzig, c’est un énorme échec »

« Si le PSG perd contre Leipzig, je pense que oui, c’est un énorme échec, explique le consultant au micro de RMC Sport. Leipzig est une très belle équipe, il n’y a aucun problème, mais ce n’est pas les mêmes moyens, ce n’est pas la même progression. En plus Tuchel ayant été une sorte de maître pour Nagelsmann , généralement si l’élève donne la leçon au maître, c’est que le maître est passé au travers. Cela ne doit pas arriver. Individuellement, tu as plus de bons joueurs au PSG, tu as aussi plus d’expérience, même si ces des expériences plutôt négatives en Ligue des Champions. Paris qui ne profiterait pas de ce tableau favorable… Évidemment que tu dois passer. Tu dois évacuer la pression, faire un match plein, écarter Leipzig et aller en finale. »