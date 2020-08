PSG – Leipzig : Mbappé parmi les 3 surprises de taille de Tuchel ? 

true

Le PSG s’avance en demi-finale de la Ligue des champions avec quelques doutes contre le RB Leipzig (21h). Thomas Tuchel pourrait réserver trois surprises de taille.

Keylor Navas est forfait pour le choc de demain. C’est à peu près la seule certitude de Thomas Tuchel pou affronter le RB Leizpig en demi-finale de la Ligue des champions à Lisbonne (21h). Pour le reste, le coach du PSG navigue à vue mais avec un plan qui germe dans sa tête.

Mbappé pressenti d’emblée parmi les 4 Fantastiques

Au vu des dernières séances, L’Équipe affirme qu’il serait enclin à revenir au système qu’il avait mis en place contre l’ASSE (1-0, le 24 juillet), en alignant les quatre fantastiques : Mauro Icardi, Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé ! Dans ce schéma, TT pourrait demander au Brésilien d’évoluer davantage dans une position de meneur de jeu. Mbappé et Di Maria seraient alors les deux joueurs chargés de se replier sur les côtés à la perte du ballon, avec une grande latitude pour permuter.

Un infime espoir subsiste pour Verratti

« Cette hypothèse prend d’autant plus d’épaisseur qu’Idrissa Gueye ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers hier soir, note le quotidien sportif. À la récupération, à côté de Marquinhos, la candidature de Leandro Paredes prend donc chaque jour un peu plus d’épaisseur. » A moins que la deuxième surprise de Tuchel ne s’appelle Marco Verratti ! « Aujourd’hui, au PSG, on parle de mince espoir de le revoir contre Leipzig, tout en ajoutant qu’il ne faut surtout pas prendre de risques », observe RMC Sport en référence à la lésion au mollet de l’international italien.

Silva sera d’attaque en défense

Enfin, la dernière surprise du PSG pourrait venir de Thiago Silva. Victime d’une contracture aux ischio-jambiers face à Bergame, le stoppeur brésilien a repris l’entraînement collectif hier. La défense parisienne victorieuse de l’Atalanta a donc de bonnes chances d’être reconduite.