Lille et Reims asticotent le PSG, Lorient souffle une recrue à Nantes, un ex de l'OM à Nice ! 

LOSC, Reims, PSG : Nuamah est ciblé

Auteur de 15 buts et quatre passes décisives cette saison, Ernest Nuamah est ciblé par le PSG. Le Ghanéen de 19 ans joue actuellement à Nordsjaelland, le club danois connu pour ses joueurs talents étrangers. Nuamah a été élu meilleur joueur de la ligue danoise, son contrat expire en 2026. Une première offre a déjà été faite, mais elle a été refusée par Nordsjaelland, selon Foot Mercato. Lille et Reims surveilleraient également de très près la situation de l’ailier…

Mais aussi...

OGC Nice : Sanson arrive, Ricardo Pereira de retour ?

En quête d’un latéral droit digne de ce nom pour remplacer un Youcef Atal trop souvent trahi par son physique, l’OGC Nice pourrait avoir déniché l’oiseau rare. Selon Nice Matin, Florent Ghisolfi a mis le curseur sur Ricardo Pereira. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le latéral droit portugais est poussé vers la sortie par Leicester City, fraichement relégué en Championship. Selon Foot Mercato, un prêt serait à l’étude du côté du Gym. L’international portugais de 29 ans, qui a déjà joué à Nice entre 2015 et 2017 (ndlr: il était prêté par le FC Porto), est quant à lui emballé à l’idée de revenir sur la Côte d’Azur dans un club qu’il connaît bien et au sein duquel il n’a laissé que des bons souvenirs. Par ailleurs, FM assure que Morgan Sanson va signer au Gym dans les prochaines heures malgré les intérêts du LOSC et du RC Strasbourg. Une offre de 14 millions d'euros a aussi été formulée pour Jérémie Boga.

Stade de Reims : Guitane déjà parti ?

Alors que Rafik Guitane a quitté le Stade de Reims pour rejoindre Estoril et que Josh Wilson a été prêté officiellement par Manchester City, L’Union nous apprend que Joseph Okumu n’est pas la recrue la plus chère de l’histoire du club marnais. Son prix serait de 10 millions d’euros et non 12 M€, un peu moins que Junya Ito.

FC Lorient : Tosin soufflé au FC Nantes !

Très actif ces derniers jours, où il a conclu quatre arrivées (Be. Mendy, Fo. Mendy, D. Sylla et Youfeigane), le FC Lorient va en enregistrer une nouvelle en ce début de semaine. Celle d’Aiyegun Tosin. Cet attaquant polyvalent de 25 ans, très à l’aise dans la profondeur, arrive en provenance du FC Zürich. Selon L’Équipe, les deux clubs se sont mis d’accord sur un transfert de 4 M€ (plus 15 % à la revente). Une fois la visite médicale passée, l’international béninois doit s’engager avec les Merlus jusqu’en 2027. Le FC Nantes a tenté une dernière approche hier matin, avec une offre supérieure à celle du FCL (6 M€ + 1 M€ de bonus), mais la bonne entente entre les présidents des deux clubs, Loïc Féry et Ancillo Canepa, a joué en faveur des Lorientais. De son côté, Fabrizio Romano affirme qu'Almeria a ouvert des négociations avec le FCL pour Ibrahima Koné afin de remplacer El Bilal Touré. Everton et l'Atalanta Bergame sont aussi sur les rangs.

Et enfin...

RC Strasbourg : Kaiki renforce l’Académie

Après l’attaquant ivoirien Patrick Ouotro et l’ailier marocain Oussama Lyakoubi, c’est le Brésilien David Kaiki (19 ans) qui va rejoindre l’académie alsacienne. Cet ailier pouvant évoluer des deux côtés arrive du club d’Agua Santa, où il était sous contrat jusqu’en décembre 2024. Il a notamment participé à la finale aller du Championnat de Sao Paulo, face à Palmeiras, en avril.

Girondins, MHSC : Valbuena vers Limassol ?

À 38 ans, Mathieu Valbuena a encore envie de jouer au football. Selon L’Équipe, le Français est espéré à Chypre, où l’Apollon Limassol lui a fait une offre. Tout pourrait aller très vite désormais pour l’ancien joueur de Marseille et Lyon, qui vient de passer quatre ans en Grèce, à l’Olympiakos, où il a disputé 150 matches pour 18 buts.

LOSC, RC Lens : fin de la piste Saïss (officiel)

Pisté par l'OM, le RC Lens et le LOSC cet été, Romain Saïss s'est officiellement engagé pour deux ans à Al Sadd. Le transfert du défenseur central marocain avoisine les 2,5 millions d’euros.

